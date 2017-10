Postimehe video: hull lõpplahendus koduses käsipalliliigas ehk kuidas tühja väravat rünnanud Aruküla võidu käest lasi

«Iseenesest ju tore, et kõigil meeskondadel on punktid tabelis,» ütles Aruküla meeskonna peatreener Martin Noodla mängujärgses intervjuus. Varem olid mõlemad klubid nullipoisid, nüüd jagati punktid. «Kogenud mängija sellist lahendust ei võtaks, aga vaatame positiivse poole pealt – noorele väravavahile jääb selline õppetund eluks ajaks meelde. Ja õppima ja arenema me peamegi. Seepärast teen alati palju ja julgelt vahetusigi, et noored poisid saaksid mänguaega ning õpiksid vastutust võtma.»