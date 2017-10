Liigutav videolugu: pime profisportlane võidab ka nägijaid

Sveni erialaks on võitlusmäng Street Fighter V. Iga tegelase iga liigutus kõlab mängus erinevalt ja nõnda saab Sven võidelda ka ilma ekraanil toimuvat nägemata – ta on kõik helid ära õppinud ja teab instinktiivselt, kuidas neile reageerida. Protsess võttis aega aastaid, aga nüüd on ta jõudnud tasemele, kus võib konkureerida maailma parimatega.

«Tänavu alustasin oma e-sportlase profikarjääriga ja käisin Madridis esimesel turniiril,» rääkis Sven, kes ise pärineb Hollandist, Red Bulli dokumentaalsarjas Esports PRISM. «Ma võitsin suurel laval peetud matši ja see tunne oli lihtsalt imeline. Pisarad tahtsid silma tulla, sest oli nii tore näidata inimestele, et ka puudega on võimalik tavamaailmast osa saada, kui piisavalt tahta.»