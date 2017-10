Video: Kanada superstaari söödušedööver NHLis

Esimese kolmandiku lõpus asus McDavid litriga enda tsoonist vastase värava poole teele ja andis soolo lõpetuseks oivalise söödu, mille adressaat Patrick Maroon sai kirja ühe karjääri lihtsama värava. Sest sööt oli nii hea.

2015. aasta draftis esimesena valitud McDavidist sai eelmisel hooajal NHLi ajaloo noorim kapten - C-täht kinnitati ta särgile, kui mehel oli vanus 19 aastat ja 266 päeva. Vastutus keskründajat ei kammitsenud - eelmisel hooajal kogus ta 100 resultatiivsuspunkti (30+70), mille võitis NHLi kõige tulemuslikumale mängijale omistatava Art Rossi nimelise karika.

McDavidist nooremana on antud auhinna suutnud võita vaid kaks jäähokimängijat - Wayne Gretzky ja Sidney Crosby. Möödunud suvel sõlmis McDavid Oilersiga uue lepingu, mille kestuseks 8 aastat ja väärtuseks 100 miljonit dollarit. Keskmine aastapalk 12,5 miljonit dollarit on NHLi kõrgeim.

NHLi eilsed tulemused: Vancouver Canucks - Boston Bruins 3:6, New York Islanders - New York Rangers 4:3 (kv), Nashville Predators - Philadelphia Flyers 1:0, Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 2:0, New Jersey Devils - Ottawa Senators 5:4 (la), Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks 2:1 (la), St. Louis Blues - Colorado Avalanche 4:3, Carolina Hurricanes - Calgary Flames 2:1, Dallas Stars - Arizona Coyotes 5:4.