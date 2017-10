Kergejõustikus muudeti reegleid, põhjuseks triatlonis juhtunu

Jonny Brownlee sai kirja teise ja Alistair kolmanda koha. MK-sarja kokkuvõttes Jonny siiski hispaanlasest Mario Molast mööda ei saanud. Brittide vastu esitati protest, aga et triatloni reeglite järgi pole kaasvõistlejate aitamine keelatud, jäi see rahuldamata.

Ilmselt just tollest juhtumist tulenevalt hakkab kergejõustikus 1. novembrist kehtima reeglimuudatus, mis selgesõnaliselt sarnased aitamised keelab.

Eesti Kergejõustiku Liit avaldas oma koduleheküljel reeglimuudatused koos kohtunik Peeter Randaru kommentaaridega.

Määrus 144 uus sõnastus kõlab: «Võistlejate abistamine. Sellele määrusele on lisatud uus alapunkt 3 (f), mille kohaselt on keelatud kaasjooksja igasugune füüsiline abistamine jooksu jätkamisel, välja arvatud kukkunud kaasvõistleja jalule aitamine.»

Randaru kommentaar: «Suure tõenäosusega on see määruste täiendus inspireeritud hiljuti laiemat tähelepanu leidnud juhtumist triatlonis, kui üks võistleja poolminestanud kaaslast süles tassis ja lõpuks üle finišijoone viskas. Kaasjooksjate lükkamine, järelevedamine, toetamine, kandmine jms on keelatud abistamine. Kukkunud jooksukaaslase jalule aitamine on lubatud, tema abistamine jooksu jätkamisel aga mitte.»

Kõigi kergejõustikureeglite muudatustega saab tutvuda siin.