Vägistamissüüdistusega tippvõimleja leidis rohkelt kaitsjaid

Gutsu oli toona 15-aastane, Štšerbo neli aastat vanem. Ukrainlanna sõnul olid tema koondisekaaslased Toropova ja Rustam Šaripov vägistamisest teadlikud, kuid ei teinud toona midagi.

Toropova sõnul pole temale teadaolevatel andmetel mingisugust vägistamist olnud. «Ma tahan öelda, et mul pole õrna aimugi, mis juhtus,» vahendab insidethegames.biz Toropova sõnu. «Mina seda ei näinud, midagi sellist pole juhtunud. Võib-olla nad üritasid midagi teha, aga mitte vägistada,» lisas Toropova.

Koondise peatreener Ivanova arvas, et Gutsu peamine eesmärk on nõuda valuraha või saada lihtsalt avalikkuse tähelepanu. «Ma ei soovi pisiasjadest rääkida, minu arvates pole see vajalik,» lausus Ivanova. «Ta kas tahab teenida selle paljastusega raha või meedia tähelepanu, mitte midagi enamat.»

Štšerbo süütuses on veendunud ka 1972. aasta olümpiavõitja ja praegune Valgevene võimlemisliidu asedirektor Antonina Koshel. «Ma ei usu, et midagi sellist on juhtunud ja et Vitali selleks võimeline on,» rääkis valgevenelanna ning lisas, et tema arvates poleks ohver suutnud 27 aastat «vaikuses» elada, eriti, kui tegemist oli 15-aastase lapsega.

Aasta hiljem, 1992. aastal võitis Gutsu Barcelona olümpiamängudel kaks olümpiakulda, ühe hõbemedali ja ühe pronksi. Štšerbo võitis Barcelonas koguni kuus olümpiakulda, neli aastat hiljem teenis ta juba Valgevene eest võisteldes Atlanta olümpiamängudel neli pronksmedalit.