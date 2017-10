Sildaru tunnistas kurba tõde

«Arstid pakkusid küll, et äkki tahan niimoodi proovida. Aga siis on oht, et kui uuesti kukud, võid jalga veelgi rohkem vigastada ja põlv läheb hullemaks. Ma olen noor, ei taha, et põlved täitsa untsus oleks.

Nii et otsustasime ikka operatsiooni teha. Pärast ütles doktor Madis Rahu, et kui oleksime läinud konservatiivset teed, poleks ma olümpiale tõenäoliselt välja vedanud, sest mul oli põlves kõik nii palju katki,» sõnas Kelly.

Tema isa Tõnis lisas, et tütre põlves oli täielik rebend. «Tegelikult on olnud küll ja küll sportlasi, kes lähevad katkise ristatisidemega võistlema. Eelmiselgi olümpial Sotšis oli paar sellist meest, üks tuli isegi viiendaks või kuuendaks. Aga kuna Kelly on nii noor, ei tasu seda riski võtta – kõigest ühe olümpia pärast ja riskides sellega, et tal tulevikus olümpiavõimalus käest ära võtta.»