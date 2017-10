Korvpallisõda jätkub: Euroliiga juht süüdistas FIBAt topeltstandardite tekitamises

Teatavasti peetakse 2019. aasta MM-valikmängud ilma NBA ja ilmselt ka Euroliiga tähtedeta, sest kumbki liiga ei kavatse koondisemängude ajaks pause teha.

Bertomeu sõnul on sellises situatsioonis süüdi FIBA ning kannatajad on korvpallifännid. «FIBA otsustas koostada uue koondisekalendri ilma, et oleks arvesse võtnud kolmanda osapoole – NBA – eksistentsi. See tähendab, et valikmängudest jäävad eemale 108 USA-s mängivat rahvuskoondise korvpallurit,» teadis Bertomeu rääkida.

«Jalgpallis oleks mõeldamatu, et Portugal mängiks ilma Cristiano Ronaldota või Argentina ilma Lionel Messita. Valikmängude tase on nüüd selgelt nõrgem,» tõi Euroliiga juht välja esimese probleemi.

«Teine probleem on see, et FIBA tahab mängijaid jaotada kategooriasse. Näiteks, itaallast Danilo Gallinari peetakse A-kategooria mängijaks, sest ta ei pea koondisekutsele vastama. Samas Gigi Datomet peetakse B-kategooria mängijaks, sest ta mängib Istanbulist ning kui ta ütleb, et ta ei mängi koondise eest, peetakse teda halvaks inimeseks. FIBA kohtleb mängijaid erinevalt ning see pole aktsepteeritav.»

MIS ON KORVPALLISÕDA?

FIBA ja Euroliiga vaheline konflikt köeb juba alates 2015. aastast, mil FIBA soovis eurosarjade süsteemi ühtlustada ja kontrolli Euroliiga üle enda kätte saada, kuid see neil ei õnnestunud ning Euroopa tippklubid jätkavad tänaseni Euroliigas mängimist.

FIBA lõi vastukaaluks Meistrite liiga nime kandva turniiri, ähvardades ühtlasi Euroliigas oma klubid välja pannud rahvuskoondised oma tiitlivõistlustelt eemale jätta. Kuna selline samm tähendanuks näiteks EMi pidamist ilma kõigi Euroopa tippmeeskondadeta, jäi ähvardus viljatuks ja tänavuselt EMilt kedagi ei eemaldatud.

Ülejärgmisel aastal peetava MMi valikmängudeks kehtestas FIBA aga uue kalendri, kasutades koondisemängudeks hooaja keskel nädalavahetusi, mil klubikohtumisi ei peeta. Seepeale teatasid nii NBA kui ka Euroliiga, et ei kavatse oma mängumehi koondiste juurde enam lubada.