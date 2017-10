Postimehe video: Levadia mängumees lõi enda väljakupoolelt uskumatu värava

«Rääkisime sellest esimesel poolajal, kui mängu vaatasime, et väravavaht on pidevalt väga kõrgel,» kommenteeris teiseks poolajaks vahetuspingilt mängu sekkunud Morelli Soccernet.ee-le. «Esimesel võimalusel, kui sain, proovisin ja see läks sisse.»