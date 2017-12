Järelvaadatav: Barcelona murdis teisel poolajal Reali ja kustutas pealinlaste tiitlilootuse

Hispaania jalgpalli kõrgliiga ehk La Liga oodatuimas mängus seljatas Barcelona võõral väljakul muljetavaldaval moel 3:0 Madridi Reali ja kindlustas veelgi edu liigatabeli tipus. Reali tiitlilootused on tänasega aga praktiliselt kustunud. Avavärava lõi 54. minutil Luis Suarez ja 64. minutil kasvatas Lionel Messi penaltist edu, seejuures saadeti eelnenud olukorras käega mängu eest platsilt ära Reali kaitsja Dani Carvajal. Lisaminutitel vormistas lõppseisu Aleix Vidal. Barcelona edu lähima jälitaja Madridi Atletico ees on nüüd liigatabeli tipus üheksa punkti, ühe mängu vähem pidanud Real jääb maha juba 14 punktiga.