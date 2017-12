Mart Soidro kolumn: Jaan Taltsi peale mõeldes

«Kas sa Tihemetsa Tiinat tead?» küsis Ain Kaalep (1926) laulusalmis, mille viisistas Valter Ojakäär (1923–2016). Küsimus oli asjakohane, sest Tihemetsa sovhoostehnikumi 1963. aastal lõpetanud Jaani teadsid kõik põlvepikkused poisikesed koduvabariigis, «vanematest tegijatest» rääkimata. Taltsist oli saanud maailma Jaan. Soolise võrdõiguslikkuse volinikku meil siis veel ei olnud, seetõttu tuli teha reveranss ka nõrgemale soole, et olukord Tihemetsas balansis oleks.

Pilk raamaturiiulile. 10. veebruaril 1975 on mulle kingitud Peter Klemmi raamat «Aurumasinast elektrimootorini». Pühendusega: «Mart Soidrole. Õpi hästi ja ole tugev. Artur Vader». Olen veendunud, et tollane ülemnõukogu presiidiumi esimees pidas viimase soovituse puhul silmas Müncheni olümpiavõitjat tõstmise raskekaalus. Kolmekordset maailma- ja neljakordset Euroopa meistrit, kes püstitanud 43 maailmarekordit (1967–1972).

Soome Vabariigi 100. sünnipäeva aastal pole ehk paslik öelda, et tegelikult pean ma Taltsi kahekordseks olümpiavõitjaks, hoolimata sellest, et 1968. aastal sai ta Mexico olümpiamängudel hõbeda. Tugevad inimesed on mulle alati imponeerinud, seetõttu paneksin edetabelit koostades maailma Jaani maailma Kristjaniga (1908–1987) ühte patta. Ei nõua palju fantaasiat kujutamaks ette Taltsi maadlejana. «Algul las kardavad siiski mind. Eks õige pea tuleb mul neile teed anda,» lisas rammumees ja andis mõista, et niipea ja võitluseta ta relvi maha ei pane,» tsiteeris Spordileht 1970. aasta 3. juuli numbris meie suurmeest, kes tuli sel aastal kolmandat korda Euroopa meistriks.

«Algul polnud plaanis maailmarekordite kallale minna. Siis sähvatas mõte: kui aga prooviks! Tõstsin kolm korda viis sõrme püsti. Kangile kaaluti maailmarekordiline 215 kilo. Tõukasin nii nagu Varssavis – hästi – ja lõin ühe hoobiga kaks kärbest: tõukamises maailmarekord 215 ja kogusummas 562,5 kg,» võttis Talts võistluse endale omasel moel kokku. Soovitan lugeda Jaan Taltsi ja Paavo Kivise raamatut «Tahtmine» (1982). Fenomenaalne vedamine, et kaks suurmeest (omas žanris muidugi) pehmete kaante vahele ära mahtusid!

Mul on olnud au kohtuda Jaan Taltsiga kaks korda. Esimest korda 1996. aastal riigikogus, kus ta oli Reformierakonna asendusliige. Kuulus valitsuskoalitsiooni, aga ei tundnud end ülemäära kindlana. Vaatas puhvetis opositsioonis oleva Mart Nuti poole ja küsis: «Kuidas hääletada?» Ja see hääletus ei lõppenunud oravapartei jaoks hästi, Taltsil tuli fraktsiooni esimehele Heiki Kranichile aru anda, miks ta ei hääletanud nagu parteisõdur, vaid kuulas Nutti. Aga see selleks.

Teine kohtumine toimus 4. juulil 2007. Valmimas oli elulooraamat Aleksei Tammistest, aga enne, kui see kaante vahele läheb, tuli rääkida ka Taltsiga ja meenutada kahe suurkuju tennisematše lumelabida ja reketiga. Jõudsin kümmekond minutit varem kohale ja olin üllatund, et teeneline meistersportlane katsub rammu taldrikul oleva suure lihakäntsakaga. Tutvustasin ennast ja küsisin, kas tohiks ühe õlle võtta. «Lase käia!» teatas Talts. Siililegi on selge, kes järgnevas vestluses oli tegija, kes kirjatsura.