El Clasico eel: Barcelona on Realist edukam ja ka rikkam

Samuti pole viimaste hooaegade põhjal päris alusetu väita: võib hellitada ka lootust sportliku pinge kasvule. Või mine sa võta kinni, kas ikka võib…

Pärast Valencia tiitlivõitu 2004. aastal möödus terve kümnend, kuni Madridi Atletico taas Barcelona ja Reali hegemoonia lõhkus. Mullu triumfeeris Real, kahel eelnenud hooajal Barcelona, kõigil kolmel korral oli Atletico kolmas. Tänavu, kui La Liga on lähenemas ekvaatorile, edestab Barcelona Atleticot kuue, Valenciat kaheksa ja Reali 11 punktiga.

Kanal 12 ja Postimees alustavad otseülekannet Reali-Barcelona mängust täna kell 13.50.

Kuus põhjust, mis teevad El Clasicost El Clasico

1. Hispaania vs. Kataloonia. Praeguses poliitilises olukorras on sellega tegelikult kõik öeldud. Pealegi on Madrid ja Barcelona Hispaania kaks suurimat linna, seega põrkuvad rohelisel murul ajaloolised ja kultuurilised väärtused. Rivaliteet muutus eriti tuliseks Franco ajal.

2. Ronaldo vs. Messi. Viimase kümnendi jalgpalli absoluutsed valitsejad – mõlemad viis korda maailma parimaks pärjatud. Kumb on parem? Kes on domineerivam? Kumb on ilusam? Kumb on targem? Kumb on viisakam? Kumb on rikkam? Kas Messi tribling või Ronaldo löök? Ja nii edasi ja nii edasi. See vastasseis on jalgpalli tohutult toitnud, aga ka tüüdanud. Messi on ka El Clasico ajaloo suurim väravakütt (24 tabamust), järgnevad Alfredo DI Stefano (18) ja Ronaldo (17).

3. Real ja Barcelona on igas mõttes Hispaania suurimad klubid: edukaimaid, rikkaimad, suurima fännibaasiga, aga näiteks ka sotsiaalmeedia jälgijate arvuga. Ka mõlema klubi staadionid on legendaarsed, Barcelona Nou Camp Euroopa suurim (99 354 pealtvaatajat).

4. Meistrite liiga finaali järel vaadatuim jalgpallimäng: jälgijate hulk ulatub eranditult alati sadadesse miljonitesse.

5. Üleminekud ühest klubist teise, mis tekitanud kahe leeri vahel tõelise vaenu. Suurimad neist on olnud Alfredo Di Stefano (mõlemad väitsid 50ndatel, et on ta registreerinud, kuni lõpuks sekkus FIFA ja Real sai tulevase legendi endale), Luis Figo (Barca fännid tervitasid endisest ikoonist reeturit, visates teda seapeaga) ja Luis Enrique (kolis pärast viit aastat Realis Barcelonasse, kus oli hiljuti ka peatreener). «Eelmise põlvkonna» Ronaldo veetis hooaja Barcas, käis vahepeal Milano Interis, kuni jõudis Reali.

6. Real ja Barcelona on koos BIlbao Athleticuga ainsad, kes pole iial Hispaania kõrgliigast välja kukkunud.