Schumacheride peres tärkas uus armastus

20-aastane vesternratsutaja Gina Schumacher võitis tänavu kaks MM-tiitlit ning sai selle eest möödunud nädalal Münchenis toimunud auhinnagalal ka tunnustatud. Sakslanna käekõrval väisas tseremooniat 22-aastane takistussõitja Iain Bethke, kes õnnitles teda ka õrna suudlusega.

«Tegu on tema poiss-sõbraga. Nad on olnud koos juba pikalt,» kinnitas noort armastust Schumacheride perekonna esindaja Sabine Kehm. Saksa meedia teatel leidsid noored teineteist just tänu hobustele.

Michael Schumacher sai 2013. aastal Meribeli suusakuurordis suusatades ränga peatrauma ja viibis õnnetuse tagajärjel kuus kuud koomas. Sellest ajast saati taastub mees oma Genfi lähistel paiknevas kodus ning värskeid uudiseid tema tervise kohta pole.