Žalgiris šokeerib korvpalli-Euroopat

Žalgirist edestavad vaid kolm hiidu: Moskva CSKA, Pireuse Olympiakos ja Ateena Panathinaikos. Neli järjestikust võitu on Šarunas Jasikevičiuse meeskonna kergitanud tiitlikaitsja Istanbuli Fenerbahcega jagama neljandat kohta. Järgmisel neljapäeval ootab Kaunase publikut duell Olympiakosega.

«Astume samm-sammult aina edasi. Eriti kaitsemängus, kus näitame kohati absoluutset kõrgtaset. Teame, millal võtta riske ja millal mitte. Mängijad arenevad ja harjuvad nõudmistega. See on oluline, sest hooaeg on alles algusjärgus,» lausus Jasikevičius pärast üleeile Valencias saadud 71:63 võitu.

Žalgiris kaotas poolaja 34:36, kuid võitis kolmanda veerandaja 20:10 ning enam ohje ei loovutanud. «Avapoolajal olime ühe minu eksimuse tõttu kaitses hädas. Vaheajal tehtud muudatused töötasid,» raputas endine staarmängija endale tuhka pähe. «Kokkuvõttes on selline mäng iga treeneri unistus. Kõik mehed pingutavad kogu hingest, on valmis väljakul surema – ükspuha, kas tuli õnnestumine või ebaõnnestumine.»

Samuti valmistab talle rõõmu meeskonna ühtlane koosseis ja laitmatu tööeetika. «Kes eelmisel korral ei säranud, haaras nüüd liidriohjad. Vasilje Micic näitas kõigile eeskuju – võitles, oli agressiivne, ei kartnud kehakontakte,» tõstis juhendaja esile 16 punkti toonud serblast. Aaron White, Artur Milaknis ja Paulius Jankunas lisasid 11 punkti, 33-aastane Jankunas ka sama palju lauapalle.

Jasikevičius näitas ka naljasoont. Kui ajakirjanikud pärisid kohtunike tegevuse kohta, vastas ta: «Euroliiga on mul palunud seda teemat mitte kommenteerida. Järgin soovitust ja hoian raha jõuludeks.»

Hispaania meister Valencia sipleb aga kriisis. Kui neljast esimesest kohtumisest võideti kolm, siis nüüd on langetud kümnemängulisse kaotuste seeriasse ja tabeli punaseks laternaks. Publik lasi omadele vilet. «Olen siin liiga vähe olnud, et fännidele moraali lugeda. Mõistan nende sõnumit. Selline olukord ei tohi jätkuda,» lausus hooaja eel Valencia treeneripingile tulnud Txusui Vidorretai.

Tal ülistas Žalgirist: «Võitlesime Euroliiga ühe parema meeskonna vastu kõvasti. Žalgiris mängib suurepärast korvpalli, mida on tõestatud varemgi – näiteks võõrsil Fenerbahcest jagu saades.»