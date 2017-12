Eesti pallimänguässasid ootab töine püha

Komme pärineb 19. sajandist ja põhjus oli väga lihtne – kuna tegu oli riigipühaga, siis soovisid jalgpalliklubid tol päeval kindlasti mängida, sest suur publikumenu ja sellega kaasnev piletitulu olid tagatud. Kuni 1950ndate lõpuni mängiti lisaks teisele jõulupühale täisvoor ka esimesel jõulupühal ehk kahel päeval järjest.

Sääraste ekstreemsustega tänapäeva jalgpallurid enam kokku puutuma ei pea, aga graafik on endiselt väga tihe – eile õhtul võõrsil Londoni Arsenaliga kohtunud Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli ootab 11 päeva sees neli kohtumist, kusjuures kahe tagumise vahele jääb vaid üks puhkepäev.

«Jõuluperiood oli midagi müstilist! Mängisime 31. detsembril ja siis 2. jaanuaril, vähem kui 48 tundi hiljem uuesti,» meenutas Klavan juunis Postimehele antud intervjuus oma esimest kokkupuudet Inglismaa pühadeaegse vutihullusega. «Ühtepidi näitas see, et nii on võimalik, aga teisalt oli kõige raskem just mentaalne pool – vaimne väsimus oli füüsilisest oluliselt suurem ja sellega toimetulemine keerulisem väljakutse.»

Põhimõtteliselt võiks sama kibe tööaeg oodata ka Mattias Käiti, aga Eesti koondise põhimees ei ole seni Inglismaa esiliigasse kuuluva Fulhami meeskonna eest platsile saanud, vaid pääsenud korra vaid vahetusmeeste sekka ja pidanud piirduma mängudega U23 rivistuses.

Kui Inglismaal käib jalgpall mööda kalendrit – 26. detsember on alati mängupäev –, siis Ameerika jalgpalli profiliiga NFL reeglina kuupäevadest ei hooli. Kehtib hoopis põhimõte: pühapäev on mängupäev. Indianapolis Coltsi äärekaitsja Margus Hunt saab tänavu siiski jõululaupäeva vabaks, sest tema meeskonna kohtumine Baltimore Ravensiga on üks kahest NFLis, mis tõstetud 23. detsembrile.

Eelmisel aastal Cincinnati Bengalsi mängijana asus Hunt aga vastaste ründajaid murdma ning lööke blokeerima jõululaupäeval. Ning puutumatu pole NFLi jaoks ka esimene jõulupüha – eelviimase vooru kaks magusat vastasseisu mängitakse 25. detsembril.

Eesti tippsportlastest ei saa jõulupuhkust nautida ka Saksamaal rassivad käsipallurid. Bundesligas pallivate Dener Jaanimaa (Melsungen) ja Mait Patraili (Hannover), samuti aste madalamal mängivate Janar Mägi (EHV Aue) ja Karl Roosna (Essem) jaoks on 26. detsember mängupäev. Käsipallurite saatust jagab Saksamaa korvpalli 2. Bundesliga klubisse Gotha Oettinger Rockets kuuluv Kristian Kullamäe.

Võrkpalluridki ei jää teistele kolleegidele alla – nende seast ootavad töised jõulupühad Itaalia kõrgliigaklubisse Trentino kuuluvat Renee Teppanit, kelle meeskond kohtub teisel jõulupühal Monzaga.