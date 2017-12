Reali ja Barcelona mängu vilistab noor majandusanalüütik, kellele on silma peale pannud ka Collina

Postimehe ja Kanel 12 otsepilt El Clasicolt algab Eesti aja järgi 13.50!

Sanchezi jaoks on tegu teise korraga El Clasicos ohjad haarata. Igapäevaselt majandusanalüütikuna töötav vilemees oli ametis ka tänavu suvel Hispaania superkarikafinaali kordusmatšis, mis lõppes Reali 2:0 võiduga. Kaardid hoidis mees toona suuresti taskus – alles kohtumise viimasel paaril minutil said temalt hoiatused Barcelona mängumehed Luis Suarez ja Janiver Mascherano. Tõsi, eks suurt rolli mängis toona ka tõik, et finaali saatus oli suuresti otsustatud juba avamänguga, mille Real võõral väljakul 3:1 võitis.

Tänavu on Sanchez Hispaania erinevates tippsarjades vilistanud 11 mängu ning jaganud nende jooksul 45 kollast ning ühe punase kaardi. See viimanegi oli kahe kollase kuhjumine. Seega, kui Reali ja Barcelona mängijad vähegi viisakaks jäävad, pole vaja karta, et kohtunik kaartide lehvitamisega mängus tähelepanu endale haarab.

2017. aastast on Sanchez ka rahvusvahelise kategooria kohtunik. Ühtegi suurt mängu mehel veel vöö vahel pole – nii A-koondiste tasemel kui ka Meistrite liigas on tema rolliks jäänud seni olla brigaadi neljas liige. Ometi ennustatakse 34-aastasele mehele suurt tulevikku. Marca kirjutab, et hispaanlase oskused on muljet avaldanud ka legendaarsele Pierluigi Collinale, mistõttu kuulub Sanchez ka UEFA PRO-kohtunike programmi, mida itaallane veab.