Miks algab El Clasico nõnda vara?

Täpsemalt, võõras raha. Hispaania jalgpallifännid pole üldse rahul, et neid sunnitakse hooaja ühte suurimat mängu vaatama keset laupäevast päeva, kuid mitte kõikjal pole kell vähe. Tokyos algab mäng 21.00, Šanghais 20.00, Delhis 17.30 jne.

La Liga bossid ei salga, et nende pilgud on suunatud uutele turgudele ja seda just Aasias. Mullu avas Hispaania kõrgliiga on harukontorid nii Tokyos kui ka Singapuris ning seadis sihiks, et aastaks 2020 peaks seal maailmajaos La Ligat aastas jälgima 400 miljonit inimest.

Praegu ollakse kursil. Kui aasta tagasi oli vaatajanumber 200 miljonit, siis aasta hiljem on see 50 miljoni inimese võrra suurem. Tõsi, kõik need on La Liga ametlikud numbrid, ehk promojuttu tuleb võtta kõva skepsisega, kirjutab Forbes.

Näiteks tänane mäng jõuab üle maailma kuni 650 miljoni inimeseni. Küsimus on, kui palju neist ka reaalselt telerid või arvutid selle lainele lülitavad. Ilmselt jääb näiteks USA fännide number üsna kasinaks – idarannikul algab mäng hommikul kell seitse, läänes aga suisa kell neli öösel.