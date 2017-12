Inglise vutilegendi karm kriitika: Ragnar Klavani koht pole Liverpooli tasemega meeskonnas

«Saa mängijatest lahti. Vaata, mida (liigat suveräänse eduga juhtiva Manchester City peatreener) Pep Guardiola möödunud hooajal tegi. Ta tõi Claudio Bravo suure raha eest meeskonda, too ei olnud piisavalt hea, ei kohanenud Inglismaa jalgpalliga ja treener sai temast lahti. Ederson tuli meeskonda ja tundub oivaline,» rääkis Neville Sky Sportsi eetris. «Keskkaitsjad polnud Citys piisavalt head. Ta sai neist lahti, kulutas 150 miljonit eurot kolme uue mängija peale ja lahendas probleemi.»

Neville’i sõnul on Klopp leidnud juba lahenduse jalgpalli kõige keerulisemale probleemile – kuidas väravaid lüüa. Nüüd tuleb kaitsemured lahendada ja Liverpoolil on taas tiitlišanss olemas. Selleks on aga vaja uusi mängumehi.

Gary Neville eilse mängu otsestuudios. | FOTO: EDDIE KEOGH/REUTERS/SCANPIX

«Dortmundi Borussias olid tal Neven Subotic ja Mats Hummels, paremkaitses Lukasz Piszczek. Tal oli tugev kaitsenelik ja baas, millelt meeskonda ehitada. Vaatame nüüd siia. Ragnar Klavan? Päriselt? Dejan Lovren on mulle pettumuse valmistanud, kuigi ta oli Southamptonis oivaline. Joe Gomez on noor, nii et tal on veel vaja areneda.

Simon Mignolet’st me oleme rääkinud. Loris Kariusest oleme me rääkinud. Ja siis peame teemaks võtma vaskakkaitsjad. Sa mängitad seal James Milnerit, mängitad seal Andrew Robertsoni, mängitad seal Alberto Morenot. Kas sa saad neid suurtes mängudes usaldada?

Põhjus, miks me nõnda ütleme, on, et Liverpoolist räägitakse kui Inglismaa ja Meistrite liiga võitjast. Need on ajalooliselt olnud klubi mõõdupuud.

Nii et kas keegi vaatab asjale nii otsa ja ütleb: «Kas ma tahan Morenot vasakkaitsesse. Kas ma tahan Robertsoni vasakkaitsesse? Kas ma tahan, et Klavan mängiks keskkaitses võõrsil Madridi Reali või Barcelona vastu?» See pole võimalik. Neid mängijaid ei tohi sellistes mängudes kasutada. Võimatu. Nii et nad peavad lihtsalt ära minema.

See on kurb ja keegi ei taha nii öelda, sest need mehed on tõenäoliselt tublid jalgpallurid ja neid ootavad suurepärased karjäärid. Nad on toredad poisid, aga nad ei tohiks mängida siin, sellisel tasemel klubis, mille eesmärk on liiga võita.»