Kommentaar: El Clasico otsustamiseks piisas vähesest

Kui reeglina võiks nüüd jaanuaris oodata peatreeneri vahetust, siis Zinedine Zidane'i krediit on tavapärase Reali juhendaja omast suurem, sest 1) ta on klubi legend, 2) ta on võitnud kaks järjestikust Meistrite liigat.

Just need tõigad annavad Zidane'ile vajaliku autoriteedi minna vastuollu Reali DNA-s oleva ründavate mängijate kultusega ning teha pragmaatilisi otsuseid (ilmseim näide tänane Isco pingile jätmine ja temale Mateo Kovacici eelistamine, eesmärgiks Lionel Messi pitsitamine).

Kovacici partii õnnestus ja Messit hoiti laias laastus kontrolli all, ent Reali ülejäänud meeskondlik kaitsemäng lagunes teise poolaja alguses, mis otsustas mängus võitja. Siiski, just julguse pärast teha pragmaatilisi otsuseid ning ka legendi-staatusest tulenevalt võib Zidane’i ametiaeg Reali eesotsas osutuda tavapärasest pikemaks.

Aga kaotused Barcelonale omavad alati tagajärgi. Need kriibivad Reali hinge ja käivad au pihta. Ei tasu arvata, et Hispaania terav poliitiline olukord seda hingevalu ei suurenda – terve Kataloonia jaoks polnud kaks päeva pärast keskvõimu poolt esile kutsutud kohalikke valimisi midagi magusamat kui Realile koht kätte näidata. Tiitlikaitsja jaoks muutus Meistrite liiga 1/8-finaal Pariis Saint-Germainiga tänase tulemuse valguses veelgi olulisemaks.

Lisaks Reali murenemisele teise poolaja alguses tõestas vaimse faktori olulisust tippjalgpallis ka Barcelona 2:0 eduseisus tabanu - vaatamata arvulisele ülekaalule mindi ähmi täis ja kingiti Realile arusaamatuid võimalusi, millest soodsaimad (Bale'i ja Sergio Ramose lähilöögid) päästis Marc-Andre ter Stegen, kes jätkab suurepärast hooaega, mille tulemusel võib järgmise aasta MMil olla tiitlikaitsja Saksamaa esiväravavahiks just tema, mitte vigastusest taastuv Manuel Neuer.

Kohtunikust. Juttu, et kohtunik tegi Barcelona kasuks penaltit määrates ja Dani Carvajali eemaldades vale otsuse, võib ajada ainult inimene, kes pole ise kunagi ühtegi kaalukat kohtumist vilistanud. Põhimõtteliselt võinuks Jose Maria Sanchez Martinez tolles olukorras tõesti lugeda värava (sest Carvajal pudistas palli pärast tõrjet väravasse) ja anda kaitsjale kollase kaardi, aga ka praegune talitusviis polnud kindlasti ekslik.

Kaalukat ja tempokat mängu vilistades toetub kohtunik instinktidele ning Sanchez tegutses penaltiolukorras kiirelt. Nägi ülimalt nahaalset eksimust ja vilistas kohe (vile kõlaski vaid sekund pärast Carvajali kätt). Postimees konsulteeris FIFA kategooriat omava kohtunikuga ning sai kinnituse: vaatleja võib mängu järel võib-olla öelda, et võinuks vilega sekund-kaks oodata, aga Sanchezi hinnet tolle episoodi pärast kindlasti ei alandata.

Alati on heaks signaaliks platsil viibivate mängijate talitamine. Ükski Reali mees ei nõudnud kohtunikult, et too loeks värava ja jätaks Carvajali platsile. Isegi nende meelest oli karistus selge ja õiglane. Ei tasu otsida konflikti või teemat sealt, kus seda tegelikult pole. Jutt kohtuniku eksimusest on vastutustundetu.