Vana rebane on Evertoni värava lukku keeranud, hätta jäi ka Chelsea

Novembri viimasel päeval klubi peatreeneriks asunud Sam Allardyce on taas tõestanud oma andressõbraliku «kaitses kõva» lähenemise tõhusust: pärast tema saabumist on Everton pidanud kõigis sarjades kuus kohtumist ning neist neljas oma värava puhtana hoidnud, endale on lastud lüüa vaid kaks väravat.

Hooaja esimesest 13 liigamängust sai Everton vaid kolm võitu ja kolm viiki ehk 12 punkti, järgmisest kuuest kohtumisest on aga kogutud juba 14 punkti. See on Liverpooli meeskonna kergitanud liigatabelis juba üheksandaks. Ühe punkti tabelisse lisaks saanud Chelseal on punkte 39, millega säilitatakse küll vooru lõpuks kindlasti kolmas koht, ent halvemal juhul võidakse kahest esimesest ehk Manchester Cityst ja Manchester Unitedist täna õhtuks maha jääda juba vastavalt 16 ja viie punktiga.