Messi püstitas El Clasicos mitu vapustavat rekordit

Nimelt on Messi nüüd löönud Barcelona eest 526 väravat. Euroopa viis tippliigas (Hispaania, Inglismaa, Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa) pole keegi üheainsa klubi eest nii paljudel kordadel jalga valgeks saanud. Enne tänast jagas Messi rekordit sakslasest legendi Gerd Mülleriga, kelle 525 tabamust sündisid aastatel 1965-79 Müncheni Bayerni särgis. Tähiseni jõudmiseks kulus Messil 608 mängu.

Lisaks on Messil nüüd El Clasicos ehk Barcelona ja Reali vastasseisus kirjas 25 väravat. Seegi on rekordiparandus, argentiinlasele järgnevad vastavas tabelis Alfredo di Stefano 18 ja Cristiano Ronaldo 17 väravaga. Eriti käib Reali fännidele ilmselt au pihta aga see, et Messi on ühtlasi El Clasicote suurim väravakütt Bernabeul ehk Reali kodustaadionil, edestades 15 tabamusega nii di Stefanot (13 väravat) kui ka teist Reali legendi Rauli (12 väravat).

Kui need kaks saavutust oid pelgalt rekordiparandused, siis ühe tipptulemuse haaras Messi ainuüksi enda nimele. Ta on nüüd löönud 2017. aasta jooksul 54 väravat, ühe väravaga jäävad temast maha nii Ronaldo, Bayerni ründaja Robert Lewandowski kui ka PSG ründetäht Edinson Cavani. Kuna Bundesliga ja Ligue 1 on juba talvepuhkusele läinud ning La Ligas on käimasolev voor viimane, enne kui uuel aastal naastakse, ei saa kolm viimast meest enam tänavu rohkem skoori teha.

Küll aga on väike võimalus Messi kinnipüüdmiseks Tottenhami ründajal Harry Kane'il, kellel on praegu koos 50 väravat. Spurs mängib Inglismaal selle aastanumbri sees veel kaks mängu: täna ollakse külas Burnleyl ja teisel jõulupühal võõrustatakse Southamptonit.

Täiendatud kell 21.30: Kane kostitas Burnleyt suisa kübaratrikiga ja ongi nüüd löönud samuti sel kalendriaastal 53 väravat. Messi püüdmiseks on tal jäänud veel üks mäng!