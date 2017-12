Tipphetked: punane kaart läks Realile El Clasicos kalliks maksma

Kohtunik määras kõhklematult Barcelonale penalti ja näitas Carvajalile punast kaarti. Niigi Luis Suarezi värava tõttu 0:1 kaotusseisus olnud Realil kadusid sellega pea kõik võimalused mängust positiivset tulemust saada, sest Lionel Messi realiseeris ka penalti ja viis Barcelona kahe väravaga juhtima. Lõppskoori 3:0 vormistas üleminutitel Aleix Vidal.

Barcelona on 17 vooru järel endiselt liigatabeli liider ja ainsa meeskonnana löömatu, olles kogunud 45 punkti. Lähim jälitaja Madridi Atletico, kes sai eile õhtul Espanyolilt hooaja esimese liigakaotuse, jääb üheksa punkti kaugusele. Real on Valencia järel neljandal kohal ja ehkki neil on üks mäng varuks, jäädakse Barcelonast juba 14 punkti kaugusele.

Vaata mängu tipphetki: