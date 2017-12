Metsata mänginud Breda läheb talvepausile tähtsa võiduga

Breda läks 26. minutil, kui skoori avas keskkaitsja Pablo Mari. 72. minutil lõi Thierry Ambrose teise värava, kuid vaid kolm minutit hiljem vastas Cyriel Dessers. Lõplikult vabanes kodupublik pingetest üleminutitel, kui esmalt sai Rico Strieder Utrechti poolel teises kollase kaardi ning seejärel pani Angelino tabamus kohtumisele punkti.

Võiduga kerkis Breda kolme viimase hulgast välja, 18 mänguga on kogutud 16 punkti ja see annab 18 meeskonna seas 15. koha. Hollandi liiga läheb nüüd talvepuhkusele, kust naastakse 20. jaanuaril. Breda mängib siis võõrsil Zwollega, kes on praegu tabelis neljandal kohal. Kindel liider on PSV Eindhoven, kes sai täna kodus 2:1 jagu Zwollest ja on seni 18 mängust punkte loovutanud vaid kolmes.