Manchester United andis enamuses mängides viimasel sekundil võidu käest

Ehkki United alustas aktiivsemalt, realiseerisid Riyad Mahrez ja Jamie Vardy 27. minutil Leicesteri leivanumbri ehk kiire vasturünnaku. Viis minutit enne poolajapausi tehti aga ise külalistele kaitses kingitus ja Juan Mata ei jätnud seda kasutamata.

60. minutil viis Mata suurepärane karistuslöök juba Unitedi ette ning kui teisel poolajal vahetusest väljakule tulnud Daniel Amartey sai 69. ja 73. minutil kaks kollast kaarti, näis, et võit on Unitedile vormistamise küsimus. Ründajad lasid aga luhta ühe suurepärase väravavõimaluse teise järel ning selle eest maksti kallist hinda neljandal lisaminutil, kui keskkaitsja Harry Maguire lükkas võrku Marc Albrightoni täpse kaarpalli. Kohe seejärel kõlas ka kohtuniku lõpuvile.

United jätkab liigatabelis teisena, ent kui möödas on täpselt pool hooaega, on vahe Manchester Cityga kärisenud juba 13 punktile. Lähimatest jälitajatest on Chelsea kolme punkti kaugusel, Liverpool jääb Unitedist maha seitsme ning Tottenham ja Arsenal kaheksa punktiga. Leicester on 27 punktiga kaheksandal tabelireal.

Inglismaa kõrgliiga esikümme:

Manchester City 55 punkti Manchester United 42 p Chelsea 39 p Liverpool 35 p Tottenham 34 p Arsenal 34 p Burnley 32 p Leicester 27 p Everton 26 p Watford 22 p