Itaalia gigantide heitluses tõmbas pikema kõrre Juventus, Maradona rekord langes

Võit tõstis Juventuse liigatabelis teiseks, liidrist Napolist jäädakse maha vaid punktiga. Napoli ise sai 3:2 jagu Sampdoriast, kõik väravad löödi avapoolajal. Napoli mängis seejuures viimased 13 minutit Mario Rui punase kaardi tõttu vähemuses, kuid suutis edu hoida. Kodumeeskonna kolmanda värava löönud Marek Hamšik tõusis ühtlasi Napoli kõigi aegade suurimaks väravalööjaks, tõugates troonilt Diego Maradona. Alates 2007. aastast Napoli särki kandev slovakk on nüüd löönud nende eest 116 väravat, aastatel 1984-91 Napolit esindanud Maradona saldoks jäi 115 tabamust.

Hooaega hästi alustanud Roma jõud on pisut raugenud, sest mänge suudetakse nüüd võita vaid üle ühe ning viimastes voorudes on punkte loovutatud ka tabelikeskmikele Genoale ja Chievole. Veel kehvemas vormis on aga Milano Inter, kes on viimasest kolmest mängust saanud kõigest ühe punkti, kui Juventusega tehti väravateta viik. Seejärel kaotati 1:3 Udinesele ja nüüd ka 0:1 Sassuolole. Teisel poolajal jättis Mauro Icardi realiseerimata penalti.

Järgmiseks kohtub Inter seejuures Itaalia karikasarjas AC Milaniga, seejärel ollakse liigas järgemööda vastamisi tabeli ülemisse poolde kuuluvate Lazio, Fiorentina ja Romaga. Samas võivad tabelis kolmandal kohal oleva Interi fännid rõõmustada vähemalt selle üle, et vihavaenlasel Milanil läheb veel hullemini: viimati kaotati kodus 0:2 Atalantale ja liigatabelis ollakse alles kümnendal real. Viimasest kuuest liigamängust on võidetud vaid üks.