Erki Nool: valime siiski parimat, mitte populaarsemat sportlast

«Kui Eesti saaks kuskil hea koha, siis tuleks see kõne alla,» sõnas Nool ETV spordisaates. «Meil on säranud Ragnar Klavan ja Robert Täht. Nüüd tekib küsimus, kellele meeldib Inglismaa, kellele mõni muu maa. Me valime siiski parimat, mitte kõige populaarsemat sportlast.»

Hääletustulemuste põhjal on «Aasta sportlane 2017» nominendid järgmised (tähestikulises järjekorras):

Aasta meessportlane 2017: Heiki Nabi, Nikolai Novosjolov, Ott Tänak, Janek Õiglane

Heiki Nabi, Nikolai Novosjolov, Ott Tänak, Janek Õiglane Aasta naissportlane 2017: Julia Beljajeva, Kaia Kanepi, Anett Kontaveit, Kelly Sildaru

Julia Beljajeva, Kaia Kanepi, Anett Kontaveit, Kelly Sildaru Aasta võistkond 2017: autoralli meeskond Ott Tänak ja Martin Järveoja, sõudmise neljapaat, vehklemise epeenaiskond, võrkpalli rahvusmeeskond

autoralli meeskond Ott Tänak ja Martin Järveoja, sõudmise neljapaat, vehklemise epeenaiskond, võrkpalli rahvusmeeskond Aasta treener 2017: Gheorghe Cretu, Kaido Kaaberma, Matti Killing, Natalja Kotova

Aasta sportlased kuulutatakse välja 27. detsembril kell 20.00 Nordea Kontserdimajas algaval galaõhtul «Spordiaasta tähed 2017». Galaõhtust teevad otseülekande Kanal 2 ja Postimees Online.