Kristjan Ilves: jõuluõhtu annab võimaluse korraks vaimu tuulutada

«Oleme terve perega kodus, aga pühad pole sportlasele puhkamiseks,» lausus Kristjani (21) ja tema noorema venna Andrease (17) isa, Eesti koondise peatreener Andrus Ilves. Kuna kodumail on maa must, minnakse enne Otepää MK-etappi – kui see ikka imeväel toimub – lund ja hüppetunnetust otsima ilmselt Lahtisse.

«Oleme alati jõulude ajal kodus olnud ja püüdnud vähemalt ühe õhtu perega kõik koos olla. Samas mäletan, et ühel varasemal aastal käisin jõululaupäeva õhtul pimedas näiteks rullidega sõitmas. Ilm oli veel eriti kehv,» soris Kristjan mälus. Ta ei kadestanud näiteks suusahüppajaid, kel võimalus lähedastega koos olla sisuliselt puudub.

«Ka meil käivad trennid samamoodi edasi, midagi ei muutu. Aga kuna MK-sarjas on väike paus, tekib lihtsalt võimalus korraks vaimselt puhata ja veidi vabamalt võtta. Tavaliselt pead iga sekund valvel olema, järgima pidevalt kindlaid rutiine.

Nüüd tuled pingeliselt võistluskarussellilt korraks maha. Jõuludega kaasnev üleüldine rahu annab selleks ideaalse võimaluse. Ühest teistmoodi õhtust täiesti piisab, et akusid pisut laadida ja vaimu korraks tuulutada,» pidas Ilves oluliseks.

Samas täpsustas ta kohe: «Aga kui miski füüsiline koormus vajab tegemist, siis see saab mõistagi tehtud – pole vahet, mis päev või püha parasjagu kalendris on. Ja kui on vaja 25. detsembri hommikul kuhugi laagrisse ära lennata, siis ka see on täiesti okei. See on juba üsna tavaliseks saanud. Ka vana-aasta õhtuid on oi kui palju välismaal veedetud.»