Liverpool sai jõulukohtumise eel kurva uudise

Henderson sai vigastada kohtumises Londoni Arsenaliga, mis lõppes 3:3 viigiga. Britt rebestas reielihast.

«Probleem on selles, et Hendo ei mängi. Ta on kindlalt väljas. See teeb (Arsenali mängu) tunde isegi hullemaks, sest meil oli vigastustega veel isegi korras,» sõnas Klopp ning viitas olukorrale, et kõige pingelisem mängudeperiood – 11 päeva sees on neli kohtumist, kusjuures kahe tagumise vahele jääb vaid üks puhkepäev –on alles algamas. Rohkem pole sakslase sõnul aga keegi probleeme kurtnud.

Inglismaa liigapüramiidi kaheksa kõrgema astme peale kokku peetakse selle aasta 26. detsembril 176 kohtumist. Klavan meenutas juunis Postimehele antud intervjuus oma esimest kokkupuudet Inglismaa pühadeaegse vutihullusega:

«Jõuluperiood oli midagi müstilist! Mängisime 31. detsembril ja siis 2. jaanuaril, vähem kui 48 tundi hiljem uuesti. Ühtepidi näitas see, et nii on võimalik, aga teisalt oli kõige raskem just mentaalne pool – vaimne väsimus oli füüsilisest oluliselt suurem ja sellega toimetulemine keerulisem väljakutse.»