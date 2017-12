Dopingupatud sundisid kurikuulsa Mutko ühest kõrgest ametist taanduma

Põhjust, miks Mutko oma volitused peatas, peaksid mõistma kõik spordisõbrad – söed tema jalge all köeti poole aasta pärast toimuva MMi eel liiga kuumaks. Sai Mutko ju Rahvusvaheliselt Olümpiakomiteelt (ROK) hiljuti eluaegse olümpiakeelu, Venemaa koondist ei lubata Sotši olümpia aegsete pattude pärast aga oma nime ja lipu all Pyeongchangi mängudele. McLareni rapotis riikliku dopingusüsteemi võtmetegelaseks nimetatud Mutko on kõiki süüdistusi raevukalt eitanud ning lubanud võidelda oma nime puhtuse eest vajadusel ka Rahvusvahelises Spordiarbitraažis (CAS).

FIFAs on Mutko aga seni kõik ametid säilitanud – ta kuulub jätkuvalt alaliidu juhatusse ning on endiselt MMi korralduskomitee esimees. Ehkki selle valguses on Mutko samm pigem kosmeetiline, tänas FIFA teda ametlikult «ausa tegutsemise eest», mis lubavat nüüd «keskenduda MMi ettevalmistustöödele».

Ajakirjanikud küsisid Mutkolt mõistetavalt sedagi, kas ta taandub ka MMi korralduskomiteest. «Seda otsustavad riigipea ja valitsusjuht. Loogika ütleb, et keskendun tööle poliitikas,» vastas asepeaminister. Jätkuküsimusele, kas ta kavatseb Vladimir Putinile ja Dmitri Medvedjevile ise vastava ettepaneku teha, vastas Mutko kõigest kätelaiutamisega.

Gazzajev: ajutiselt saab ainult rase olla!

Venemaal kutsus alajuhi käik esile vastakaid reaktsioone. Näiteks üks riigi ajaloo paremaid treenereid, Venemaal vähemalt kolm korda kõik tiitlid võitnud ja Moskva CSKA 2005. aastal UEFA karikavõiduni tüürinud Valeri Gazzajev põrutas otsesõnu, et pole enne sellist jaburust näinud.

«Mida tähendab: peatas ajutiselt volitused? Ajutiselt saab ainult rase olla!» nähvas tänapäeva Riigiduuma saadikuna töötav Gazzajev väljaandele Sport Ekspress. «Tundub, et president haaras viimasest õlekõrrest, saaks ainult ametist kinni hoida. Kas see on siis mehetegu? Minu arust on siin kaks võimalust – võtku juhtunu eest vastutus või siis kaitsku end viimase hingetõmbeni. Otsus peab olema põhimõtteline, aus ja väärikas. Mitte mingi «ajutine» kõrvaleastumine. Ja miks ta otsustas alles nüüd ROKile vastu astuda ega teinud seda varem? Meil toimub kohe kõigi aegade suurim jalgpallisündmus, aga kes selle õnnestumise eest vastutab?» tundis Gazzajev muret.

«Doping spordis globaalses kontekstis»: pole raske aimata, mida Vitali Mutko püüab sellist pealkirja kandva paberi abil ajakirjanikele selgitada. | FOTO: Alexey Filippov/Sputnik/Scanpix

Juhatuse liige: kuhugi see Mutko ei lahkunud

Hoopis omapärase intervjuu andis Sport Ekspressile aga Venemaa Jalgpalliliidu juhatuse liige Rohus Šoh, kelle sõnul on Mutko samm kooskõlas organisatsiooni põhikirjaga.

- «Mis juhtus? Miks Vitali Mutko lahkus?»

- «Kuhu ta lahkus? Kuhugi ju ei lahkunud.»

- «Aga mida siis tähendab volituste peatamine? Ta ei käi ju enam iga päev tööl?»

- «Muidugi. Peatas volitused. Põhikiri lubab seda.»

- «Kas talle makstakse palka edasi?»

- «Ta ei saanud palka.»

- «Kuidas teie sellisele uudisele reageerisite?»

- «Kaks aastat tagasi, kui valiti uus president, tehti õige otsus. Siis olime kuristiku serval. Nüüd oleme omadega nulli jõudnud. See on oluline.»

- «Aga nüüd, kui alaliit on tegelikult jäänud ilma presidendita...»

- «Mis mõttes?! Alajev täidab kohuseid. Kõik on korras.»