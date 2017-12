Nokkmütsimees leidis uue töökoha esiliigas

Pulis sai omakorda tööst priiks novembris, kui tema juhendatav West Bromwich Albion oli olnud Inglismaa kõrgliigas kümme mängu järjest võiduta. 1992. aastal treeneritööd alustanud ja enam kui tuhandes mängus peatreenerina tegutsenud Pulise lepingu pikkust ei avalikustatud. Tegu on treeneri üheksanda klubiga, seni on ta peamiselt kuulsust kogunud sellega, et on väljalangemisohus olevaid kõrgliigaklubisid püsimajäämisel aidanud.

Pulis suutis seda teha nii Crystal Palace’i kui ka West Bromiga, enne seda tõstis ta Stoke City esiliigast kõrgliigasse ja tüüris meeskonna seal viis korda järjest esikümne piirile. Kriitikud on samas nimetanud Pulise viljeldavat jalgpalli liiga negatiivseks ning oma lahutamatu nokkmütsiga on temast avalikkuses silmis saanud otsekui tabeli teise poolde kuuluvate keskpäraste klubide võrdkuju.