Kane möödus Messist ja kerkis Euroopa tippliigade suurimaks väravakütiks

Enne tänast oli Inglismaa koondise ründaja löönud 53 väravat, kuid tänased kolm tabamust kergitasid tema saldo 56-ni. Seni juhtis edetabelit Barcelona ründetäht Lionel Messi, kes lõi lõppeval aastal 54 väravat. Argentiinlast aga ükski mäng ees ootamas pole, seega on Kane esikoha juba kindlustanud.

Ühtlasi võttis Kane 39 tabamusega enda nimele ka Premier League'i (alates 1992) ühe kalendriaasta väravate rekordi. Varasem tippmark kuulus legendaarsele Alan Shearerile, kes lõi 1995. aastal 36 väravat.

Harry Kane in 2017:

56 goals in all Competitions

39 goals in the Premier League



Holds the record for most Premier League goals in a calender year. Most goals scored in all competitions in 2017.



World Class. pic.twitter.com/5snPSUNJ5e — Öliver. (@UtdOliver) December 26, 2017

He’s only gone and done it. First Shearer’s record and now Messi’s total is surpassed. Well played @HKane. Absolutely magnificent achievement. — Gary Lineker (@GaryLineker) December 26, 2017