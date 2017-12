Saaremaa võrkpalliklubi saab reedeseks karikafinaaliks olulise täienduse

«Arstid avastasid, et mul on südames lisatee, mis pulsikõvera rütmist välja lōi. Nad pōletasid seda kohta ning seejärel pidin kaks nädalat puhkama,» sõnas 22-aastane Eerma Postimehele.

Viimati novembris väljakul käinud Eerma tegi esimese pallitreeningu meeskonnaga kaasa eelmise nädala alguses.

«Nüüd on kõik korras ja karikafinaaliks olen tagasi. Enne uuringut öeldi, et võib-olla ei saagi ma enam tippsporti teha, sest nad kahtlustasid rütmihäire mingit raskemat versiooni. Õnneks tuli lõpuks välja, et kõik on korras ja saan tavapäraselt edasi elada ja ka sportlasteed jätkata,» lisas ta.

Eelnevatel hooaegadel TTÜ-s end pildile mänginud Eerma ei kuulu küll reeglina Saaremaa algkoosseisu - põhisidemängijana tegutseb austerlane Alexander Tusch -, ent tema olemasolu annab meeskonnale kahtlemata kindlust juurde. Ühtpidi on nüüd taas olemas teine sidemängija (Tuschi vigastuse korral pidanuks eelmistes mängudes sel positsioonil mängima hakkama ilmselt libero Johan Vahter), teisalt suudab ta austerlase asemel mängu sekkudes muuta rünnakute käekirja.