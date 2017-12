Video: liigutav video sellest, kuidas Felipe Rio olümpial oma vanaisa esimesena lohutama tõttas

Eelmisel aastal jõudsid olümpiamängud esmakordselt Guimaraesi ja Brasiilia koduõuele, Rio de Janeirosse. Ent Brasiilia naiskonnal ei õnnestunud kolmandat järjekordset kulda võita, vastupidi, üllatuslikult jäädi juba veerandfinaalis viiegeimilises lahingus (otsustav geim 13:15) alla Hiinale. Publik jäi lõpuni omade taha, skandeerides pärast matši «kahekordsed tšempionid, kahekordsed tšempionid».

Koduväljakul saadud kaotus oli mõistagi valus. Üks paljudest sini-kollasesse riietunud poolehoidjatest oli Guimaraesi lapselaps Felipe, kes pärast matši, pisarad silmis, vanaisa lohutama tõttas. See oli hetk, mis läks oma südamlikkusega olümpiaajalukku. Nüüd, jõuludel, postitati olümpiamängude ametlikule sotsiaalmeedia leheküljele just see video.

Vaata videot siit.