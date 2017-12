Legendaarne rattur võtab heategevuse nimel ette karmi katsumuse

2014. aasta lõpus profispordist loobunud Voigt loodab seeläbi koguda lisaraha vähiravifondile Tour de Cure. Ta jookseb selleks tarbeks ümber oma kodulinna Berliini. «Mulle meeldib oma piire nihutada, et teada saada, milleks mu keha ja vaim suutelised on,» lausus Voigt. «See on ilmselt suurim väljakutse, millega ma kunagi rinda olen pistnud. Ja neile inimestele, kes peavad mind hulluks, pole ma kunagi öelnud, et ma pole seda.»

See on teine kord, kui Voigt teeb koostööd Tour de Cure’iga. Tänavu jaanuaris sõitis Voigt sada korda ühest Berliini mäest üles, et kogeda pingutust, mida nõuaks Mount Everesti vallutamine. Karjääri vältel Tour de France’il kaks etappi võitnud ja mitmetel tähtsatel velotuuridel esikohti pälvinud Voigt kogus niiviisi üle 25 000 USA dollari.