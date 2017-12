Endine maailma parim jalgpallur valiti riigipeaks

Jalgpallurikarjääri jooksul teiste seas ka Pariisi Saint-Germaini, Milani, Londoni Chelseat ja Manchester Cityt esindanud libeerlane võitis presidendivalimised ülekaalukalt. Tema konkurent Joseph Boakai, kes on viimased 12 aastat olnud asepresident, võidutses rahvahääletusel kahes maakonnas. 51-aastane Weah osutus populaarseks koguni 12 maakonnas.

It is with deep emotion that I want to thank you, the Liberian people, for honoring me with your vote today. It is a great hope. #Liberia #Liberia2017