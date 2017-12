Liverpooli mängijat süüdistatakse öises kallaletungis

Praegu on mängija kautsjoni vastu vabaks lastud. Kohtusse peab ta aru andma minema 2. jaanuaril. Liverpooli pressiesindaja sõnul on klubi süüdistustest teadlik. «Enne protsessi lõppu me rohkem seda teemat ei kommenteeri,» seisis klubi pressiavalduses.

Flanagan on Liverpooli esindusmeeskonna eest väljakul käinud rohkem kui 50 kohtumises. Oma debüüdi tegi 24-aastane mängumees juba 18-aastaselt.