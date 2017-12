Ametlik: Liverpool soetas maailmarekordilise summa eest uue keskkaitsja

Hollandi koondise keskkaitsja pidi liituma Liverpooliga juba suvel, kuid siis jäi üleminek katki. Lisaks pidi Liverpool Southamptoni ees vabandust paluma, sest rikkus mängijaga klubi selja taga suheldes ausa mängu reegleid.

Varasemalt kuulus kõige kallima kaitsemängija silt Benjamin Mendyle, kes liikus 58 miljoni euro eest suvel Monacost Manchester Citysse.

Suurest üleminekust teenib kasu ka Van Dijki eelmine koduklubi Celtic, kust hollandlane liitus 2015. aastal 15 miljon euro eest Southamptoniga. Väidetavalt peaks Celticule kuuluma 10 protsenti üleminekutasust.

26-aastane Van Dijk on esindanud Hollandi koondist 16 ning Southamptonit 67 kohtumises.

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.



