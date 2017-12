Mida ütlesid spordiaasta parimad oma tänukõnedes?

Aasta meessportlane Ott Tänak

«Nüüd, kui saan Kristjani ka oma auhinnakappi panna, ongi jäänud ainult see üks karikas - viimane on kõige magusam ja kõige keerulisem saada. Järgmisel aastal läheme Martiniga uude meeskonda ja saame enda ümber ehitada selle tiimi, kellega loodetavasti saame seda ihaldatud tiitlit jahtida. Pikk tee on minna ja loodame ükspäev tiitli ka koju tuua.»

Aasta naissportlane Julia Beljajeva

«Selle auhinna tahan pühendada oma kõige kallimale, oma kõige suuremale fännile, oma kallile vanaemale. Ja ma ei saa välja jätta oma treenerit – ilma temata ma ei seisaks praegu siin, ma poleks üldse keegi. Aastal 2013 olen siin laval juba korra seisnud ja mul on üks Kristjan juba olemas, aga mu treeneril ei ole. Ma arvan, et see on ebaaus. Ta pole ainult minu treener, vaid ta on minu jaoks kõik. Koju jõudes tuleb see Kristjan Sinu uusaastakingituseks, Natalja, see on Sulle, aitäh!»

Aasta treener Gheorghe Creţu

«See auhind on kogule Eesti võrkpalliperekonnale. Selle auhinnaga ma tänan kõiki teid selle toetuse eest. Olen tänaseks mõned eestikeelsed sõnad selgeks õppinud: Ükskord me võidame niikuinii! Aitäh, Eesti.»

Aasta võistkonnaks valitud epeenaiskonna esindaja Kristina Kuusk

«On suur au siin seista. Eesti spordil on olnud erakordselt hea aasta ja meie asemel võiks seista siin ükskõik milline meeskond. Sellel aastal ma ei ütle, et saime Kristjani maailmameistritiitli eest. Ma ütleks, et me saime selle nende kõikide aastate eest, mil me oleme pingutanud ja teinud tõsist tööd.»

Aasta noorsportlane Kelly Sildaru

«Kui päris ausalt rääkida, siis ma pigem hea meelega siin poleks. Tunnen end palju mugavamalt lumistel nõlvadel ning metalsetel käsipuudel. Aga tunnen selle auhinna üle head meelt. Aitäh teile!»