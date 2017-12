Jaak Mae videointervjuus: Kristjanite jagamine on sportlastele nii pidupäev kui võistlus

«Spordiinimestele on see väga hea kokkusaamiskoht. See on nii pidu kui võistlus. Usun, et kui parimate valik algab, siis tekib sportlastele ka väike võistlusärevus tekkida. Loodetavasti valitakse ikka parimaid, mitte populaarseimaid,» ütles Mae.

Viimastel päevadel on Eestisse saabunud sulailm, mistõttu on ohus kahevõistluse MK-etapi korraldamine Otepääl. Otsus võistluse toimumise kohta tehakse Mae sõnul reedel. «Hüppemäe maandumisnõlval ja tornis on lund treeninguteks piisavalt. Päris ideaalselt pole õnnestunud aga hüppemäge katta. Murdmaarajaga on olukord keerulisem. Suusastaadionilt on lumi ära sulanud, aga Kunimäel lund veel on,» selgitas Mae olukorda.