Balta videointervjuus: tagasilöökidest tuleb üle olla ja edasi liikuda

Oma plaanidest rääkides ütles Balta, et tihtipeale läheb kõik vastupidiselt, kuid vähemalt praegu kavatseb ta sisehooajal peetaval MMil oma põhialal kaugushüppes võistelda. «MM on kindlasti plaanis, aga tahaksin ka eelnevalt kaugust hüpata. Plaanis on ma mõned sprindivõistlused,» ütles Balta.

Oma lõppenud hooaega kokkuvõttes tõdes eestlanna, et välishooaeg ei läinud tõepoolest nii, nagu ta soovinuks. «Vaikselt me kõik ju proovime ja tahame, et kõik läheks hästi. Tihtipeale mängib saatus sulle välja aga teisi keerdkäike. Nendest tuleb üle olla ja edasi liikuda.»