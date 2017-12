Hajameelsus ja saamatu töömees läksid tippsportlasele väga kalliks maksma

Westerlund asutas end jõulude eel teele kodulinna Karlskronasse, kuid tõmbas ukse enda taga kogemata kinni nii, et võtmed, rahakott ja pass jäid korterisse. Telefonikõne mänedžerile... kuid too ei vastanud. Kiirustav sportlane võttis seejärel interneti lahti ja valis esimese ettejuhtuva lukufirma numbri. Jutt oli ilus – 390 krooni (39 euro – toim) eest tuleb kahekümne minutiga mees ja teeb ukse üks-kaks-kolm lahti.

Mees saabuski – tõsi, alles tunni aja pärast – ja asus tööle, kuid üks-kaks-kolmest oli asi väga kaugel. Lukksepa asemel soss-sepaks osutunud kodanik mässas puuridega kaks tundi ja sai küll lõpuks ukse lahti, kuid töövõtted meenutasid Westerlundi sõnul pigem vägivalda ja tagajärg oli sellele vastav. «Lukk oli lõpuks ukse küljest läinud ja ukselink samuti,» kirjeldas ta Expressenile.

Tõeline üllatus ootas aga alles ees: ukseäestaja tahtis saada tehtud töö eest 5000 Rootsi krooni ehk ligi viissada eurot. «Ta leidis, et ma saan ukse ju teibiga kinni tõmmata ja küll püsib. Olin kerges šokis, aga maksin.» Lukksepp lahkus, kuid pahane Westerlund helistas oma isale ja kurtis, et uks on lõhutud. Isa helistas seepeale lukksepale ja tegi selgeks, et lõhutu tuleb nüüd ka ära parandada.

Keskööks oligi mees kõige vajaminevaga tagasi, ent tahtis töö ja materjalide eest veel 4500 krooni lisaks. «See ajas juba vihale. Olen majahoidjana töötanud, ma tean, kui palju lukk ja ukselink maksavad,» pahandas Westerlund, kes teatas lukksepale, et ei kavatse sellist arvet maksta. Lukksepp vastas, et kui lood on nii, jätab tema lahkudes ukse lukust lahti...

Westerlund kaebas tarbijakaitsesse ja politseile ning soovib nüüd kõiki teisi saamatute lukkseppade eest hoiatada. «Oli kehv õhtu, aga sain oma õppetunni,» nentis ta.

27-aastane Westerlund on viiekordne Rootsi meister. Mullu võistles ta ka Amsterdamis peetud EMil, ent kukkus eeljooksus ja tulemust kirja ei saanud.