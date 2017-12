Fotod: Venemaa hokinaiste kaunis kalender sulatab kõige paksemagi jää

Üks pilgupüüdja on näiteks Sverdlovski oblasti naiskonnas mängiv Tatjana Štšukina, kes on hoolimata 22 eluaastast juba kolmekordne Venemaa meister. Hokiväljakul väravavahina tegutsev neiu armastab vabal ajal lumelauasõitu: nii saavat ta kätte vajaliku adrenaliinilaksu, mida väravavahiamet pidavat liiga vähe pakkuma. Lisaks meeldib Štšukinale lugeda Venemaa klassikalist ja muu maailma moodsat kirjandust.

Anna Prugova. | FOTO: whl.khl.ru

Agideli klubis mängiv Anna Prugova on samuti väravavaht, kes kuulus 2013. ja 2016. aastal MM-pronksi võitnud Venemaa koondisesse. Moskva oblasti Tornadoga neli korda Venemaa meistriks tulnud Prugovast sai 2010. aastal vaid 16-aastasena noorim olümpial kaasa teinud hokimängija, kui ta osales Vancouveri mängude hokiturniiril.

Alevtina Štarjova. | FOTO: whl.khl.ru

2015. aasta juunioride MMil ja aasta hiljem juba täiskasvanute MMil Venemaa naiskonnaga pronksi võitnud Alevtina Štarjova mängib Tornado klubis. Venna eeskujul jäähoki juurde jõudnud Štarjova proovis enne ka ujumist ja iluuisutamist, kuid mõistis, et need alad pole talle. Vanemate esialgsest vastuseisust hoolimata on temast tänaseks saanud hokimängija.

Vaata ülejäänud kalendritüdrukute fotosid ja kirjeldusi siit!

Vene hokineidude kalender ilmus juba mullu, kuid tänavune väljaanne on veelgi professionaalsemalt teostatud. Küll aga leidub ka neid, kellele niisugused kalendrid sugugi meeltmööda pole: näiteks Rootsi endine tippväravavaht Valentina Lizana Wallner ei kannata ettevõtmist silmaotsaski. «Võdistan iga kord õlgu, kui midagi sellist näen,» lausus Wallner, kelle arvates ei lähe niisugused fotod kokku tänapäevase nägemusega naiste rollist spordimaailmas.

Eestis on sarnast kalendrit mitu aastat järjest välja andnud esiliigaklubi Welco, ent seal poseerivad eeskätt klubi esindusmeeskonna mängijate sõbratarid. Samas on Welco pälvinud nimetatud kalendriga ka maailma jalgpalliajakirjanduse tähelepanu, jõudes näiteks maineka ajakirja FourFourTwo veergudele.