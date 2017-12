Inglismaa punane latern palkas peatreeneriks äsja vallandatud portugallase

Carvalhal jõudis töötu olla vaid mõne päeva, sest jõululaupäeval näidati talle ust esiliiga 15. kohale langenud Sheffield Wednesdayst. Tema leping Swanseaga kehtib esialgu hooaja lõpuni, kuid osapooltel on võimalus seda pikendada.

Kahel eelmisel hooajal viis portugallane Sheffieldi meeskonna esiliigas kohamängudele, kuid kõrgliigasse ei suudetud tõusta. Enne seda on ta juhendanud Besiktast, Sportingut ja Maritimot.

Swansea on kogunud 20 mänguga 13 punkti ning püsimajäämist tagavast 17. kohast lahutab neid viis punkti. Uute omanike käe all pole Walesi klubi loodetud stabiilsust leidnud, viimase kahe aasta jooksul on Carvalhal Swanseas juba viies püsiv peatreener.