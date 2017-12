Eesti väravavaht liitus koos Lepistu ja Baranoviga Norra kõrgliigaklubisse

Möödunud hooajal Soome kõrgliigas Mariehamni ridades mänginud Vaikla sõlmis klubiga aastase lepingu.

«Andreas on noor ning andekas väravavaht, kes oli meie juures hooaja lõppedes ka testimisel. Meile jäi temast hea mulje – nii mängija kui inimesena. Oleme temast huvitatud olnud juba rohkem kui aasta. Teades, et temast on huvitatud olnud ka Itaalia tippklubi ning veel mitu teist meeskonda, on meil hea meel, et ta meiega liitus. Näeme temas suurt potentsiaali, mis tähendab, et ta hakkab Sean McDermottile konkurentsi pakkuma,» ütles klubi spordidirektor Kenneth A. Leren.