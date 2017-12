Francesco Totti: Messi on number üks, ärge seda Ronaldole öelge

«Mina eelistan seda jalgpalli, mis meil oli mõnda aega tagasi. Praegune olukord on lihtsalt sõge. Jalgpall on väga palju muutunud. Kunagi oli selles romantikat, nüüd on see ainult raha,» ütles Totti.

«On mängijad nagu Ronaldo ja Neymar, kuid Neymar on ideaalne näide kõrgest hinnalipikust. 250 miljonit eurot mängija eest – see ületab reaalsuse,» jätkas Totti.

Lisaks andis Itaalia legend vastuse ka küsimusele, kas Ronaldo või Messi. «Messi on number üks, ärge lihtsalt Ronaldole seda öelge.»