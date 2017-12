Janek Õiglane: Londoni MMi videote vaatamine tekitab siiani külmavärinaid

«Mäletan, kui sain aasta parimaks kergejõustiklaseks, siis salamisi lootsin, et saan ehk aasta sportlase nominatsiooni. Aga kolme sekka jõudmine on minule suur au,» tunnistas Õiglane Postimehele ning lisas, et mõtleb tänini ka oma Londoni võistlusele.

«Minu vend on teinud igasuguseid videosid ning olen neid vahel vaadanud. Ütlen ausalt, iga kord kui neid vaatan, tekivad ikka külmavärinad. Need emotsioonid olid imelised, mis seal olid. See annab mulle lisamotivatsiooni,» meenutas Õiglane.

Võitjaks kuulutatud Ott Tänaku edus ta ei kahelnud. «Mulle ei olnud Oti valimine suur üllatus. Ta väärib seda. Ta on muidugi tiimi osa, aga austan otsust, et tema hääletamine lisati meessportlaste valikusse. Ta tegi siiski superhooaja. Siin pole midagi öelda,» lisas ta.

Millised sihid seab äsja ajateenistuses sõduri baaskursuse läbinud Õiglane endale järgmiseks suveks, vaata Postimehe videost!