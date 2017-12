Värsked fotod: Otepää MK-etapp jääb ära, võistluspaik näeb välja masendav!

Täna, 29. detsembri hommikul kohtusid Tehvandil Maailmakarikaetapi korraldustiim, Tehvandi rajameistrid ja Rahvusvahelise Suusaliidu kahevõistluse juhi Lasse Otteseni direktori asetäitja Jan Rune Grave, et viia läbi viimane suusahüppemäe ja suusaraja inspektsioon. Pärast kahetunnist arutelu võeti koos FISiga vastu ühehäälne otsus MK-etapp ära jätta. Määravaks põhjuseks said väga kehvad ja prognooside põhjal veelgi halvenevad lumeolud Tehvandil.

«Võtsime ilmaennustused, pöördusime Eesti professionaalide poole. Mure on selles, mis ükspäev vihm tegi. Ja mure on selles, mis tuleb täna ja lähipäevadel. Hüppemägi ei pea lihtsalt sellele vastu,» selgitas Postimehele kahevõistluse alakomitee juht Rauno Loit.

«Poleks seda vihma tulnud, oleks mingid variandid olemas olnud. Aga soe tuul ja vihm mitu päeva järjest tähendavad, et me ei suuda tipptasemel võistlust korraldada. See peab ikkagi olema maailmatasemel.»

Samas kinnitas ka MK-etapi projektijuht, et murekoht oli ka suusarada. «Kahjuks on ka lühema raja valmimine võistluse ajaks suure tõenäosusega võimatu missioon. See on suur risk, mida me korraldajatena võtta ei saa.»

Loit: FIS hoidis meile kõvasti pöialt

Loit lisas, et see ei jätaks Eestist head muljet, kui võistlus sellisel kujul toimuks. «Eks ta halb otsus ole, aga tuleb hakkama saada,» nentis Loit. «Teooria tegime kõvasti, praktiline pool jättis natuke soovida. Siia pandi nii palju aega ja ressurssi...» ohkas ta. «FISi suhtumine oli väga positiivne, sealtpoolt ikka hullupööra taheti, et me etappi korraldaksime. Kõik lootsid, et ilmateade muutub.»

22. detsembri seisuga oli võistlustele registreerinud tiimid 13 erinevast riigist, sealhulgas ka hetkel maailma absoluutsesse tippu kuuluvad Norra, Saksamaa ja Jaapan. Kõikidele võistkondadele antakse võistluste ära jäämisest teada esimesel võimalusel. Mis saab aga Eesti kahevõistlejatest?

«Uurin, kas meie poisid saaksid sel nädalavahetusel Saksamaal kontinentaalkarikasarjas võistelda. See oleks parim alternatiiv. Teiste poolt tullakse ka vastu, registreerimistähtaeg on küll möödas, aga teistel koondistelgi ju nii..» kinnitas Loit, et suusamaailm hoiab sellises olukorras ühte. «Rääkisin just Andrus Ilvesega, Lahtis olla lund nii et tapab...»

Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) esindaja, norralane Jan Rune Grave kinnitas ERRile, et järgmisel aastal saab Otepää uuesti MK-etapi korraldajaks kandideerida ning on suur tõenäosus, et Eestile uus võimalus ka antakse. Loit kinnitas, et 2020. aastal proovib Eesti taas MK-etapi korraldusõigust endale saada.