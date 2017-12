Pilk ajalukku: kuidas ilmataat on Otepää MK-etapid luhta keeranud

2001. aastal toimus Otepää murdmaasuusatamise etapp MM-i peaproovina, veebruaris. Vihm kippus asja rikkuma, aga tehislumi pidas siiski vastu.

2003. aastal jagus lund küllaga, aga ilmataat mängis vingerpussi külmakraadidega. Esimese võistluspäeva hommikul näitas kraadiklaas -29 kraadi ning tavadistantsid lükati päeva võrra edasi. Teiseks päevaks plaanitud sprindidistantsid jäid ära.

«2003. aastal, kui sprint külma tõttu ära jäi, olime vana-aasta sees hullemas olukorras. Tehislund sai tegema hakata alles jaanuari esimestel päevadel,» nentis korralduskomitee esimees Alar Arukuusk ajakirjanikele aasta hiljem.

2004. aastal tekitas probleeme jälle lumepuudus. Kunstlund küll jagus, aga mitte Tehvandi tõusule, mis kurvastas eelkõige eestlasi.

2005. aastal jäi Otepääl ära murdmaasuusatamise MK-etapi sprindiosa, sest ilm oli sportlastele ohtlik. Tehvandi suusastaadionil puhus tuul enam kui 20 meetrit sekundis ja lennutas piirdeaedu ning vihma sadas kui oavarrest.

«Öö jooksul on rajale kukkunud kolm puud, staadionil lendab asju. Suusastaadionil on raskusi püsti püsimisega,» kirjeldas võistluskomitee esimees Tiit Pekk toona Postimehele Tehvandil valitsevat tormituult.

2008. aastal oli Eestimaa taas lumetu, aga lumekahuritega varuti lund piisavalt. Pea et 7000 kantmeetrit lund pandi üle suve ja sügise ootama, et just sellest MK-raja alus tekitada.

«Võistluse lõppedes lippasid suusaradades juba veenired ning staadion hakkas sulava järvesilma mõõte võtma… Aga pidas siiski vastu – see mullune lumi!» kirjutas Kaarel Zilmer.

2017. aastal oli küll lund, aga selleks 2018. aasta 6. ja 7. jaanuariks vihmasadude tõttu ei piisa. «Poleks seda vihma tulnud, oleks mingid variandid olemas olnud. Aga soe tuul ja vihm mitu päeva järjest tähendavad, et me ei suuda tipptasemel võistlust korraldada. See peab ikkagi olema maailmatasemel,» selgitab Postimehele kahevõistluse alakomitee juht Rauno Loit