Eesti käsipallikoondis lõpetas aasta kaotusega

Peatreener Rein Suvi andis viimases kohtumises ohtralt mänguaega palluritele, kes päev varem Läti vastu napilt või üldse mitte platsil käisid. Ent Hollandki lubas puhkust oma Bundesliga-palluritele Bobby Schagenile ja Dani Baijensile. Eesti läks Kristo Voika viskest juhtima, kuid ainsaks eduseisuks kogu kohtumise jooksul see jäigi.

Pisut üle tosina minuti käis platsil vägagi võrdne heitlus, kuid pärast Kaspar Leesi väravat, mis tabloole seisuks 5:5 sättis, tabas Eesti järgnenud kümne minuti jooksul vaid korra. 9:5 edu kasvatas Holland poolajaks siiski vaid ühe värava võrra ning pausile mindi seisult 16:11.

Eesti kaitse, mis Läti vastu küllalt hästi pidas, muutus teisel poolajal auklikuks ja kuigi Mikk Aasmaa tegi väravasuul mitmeid häid tõrjeid, põgenesid hollandlased peagi püüdmatusse kaugusse. Pärast Martin Grištsuki kaht väravat ja 15:21 seisu, hoiti meie koondist kuus minutit kuival ning 45. minutiks olid kaotusenumbrid juba kahekohalised.

Viimane veerandtund möödus Hollandi täieliku valitsemise all ja Eesti kolmas kaotus Riias vormistati numbritega 21:37. Grištsuk viskas kuus, Karl Toom kolm, Martin Johannson, Henri Sillaste ja Jürgen Rooba kaks väravat. Lees, Voika, Henri Hiiend, Armi Pärt, Hendrik Varul ja Robert Lõpp said käe valgeks korra. Eesti sooritas vaid 37 pealeviset hollandlaste 55 vastu.

«Sellist kaotust poleks küll oodanud,» tunnistas Rein Suvi. «Meid pandi korralikult paika ja eriti just kiirrünnakutega joosti täielikult üle. Kaitsesse tagasiminek oli suureks probleemiks ning mööda ei saa vaadata ka 23-st pallikaotusest – see on ikka väga nadi number. Positiivsema poole pealt tegi Mikk Aasmaa väravas head tööd ja Martin Grištsuk mängis resultatiivselt.»

Riia-turniiri plusspoole pealt tõi Suvi välja, et meeskond sai kolm head mängu kõrgetasemeliste vastastega. «Iga mäng on hea kogemus, aga eks peeglisse peavad vaatama nii treenerid kui mängijad. Rääkisime siin poistega ka, et tuleb olla veel professionaalsem. Ka siis kui klubid puhkavad, peavad koondiseringi kuuluvad pallurid füüsilist vormi tasemel hoidma,» sõnas Eesti koondise peatreener.

Eesti rahvusmeeskond tuleb uue aasta algul jälle kokku, et jätkata 2019. aasta maailmameistrivõistluste valiksarja. Ees seisab kaks ülitähtsat kohtumist Šveitsiga – Tallinnas, Kalevi spordihallis mängitakse 3. jaanuaril kell 19:30 ning viis päeva hiljem Winterthuris algab kohtumine Eesti aja järgi kell 17:45.