Ogier kavatseb WRC-karjääri lõpetamise järel proovida midagi uut

Ogier’l on sarnased kogemused ringrajal olemas. Ta on osalenud Porsche Supercupi võidusõitudel ning kihutanud GT-sarjas Audi R8 LMSi ja Ferrari F430 Scuderiaga, vahendab väljaanne Autosport.

«Kui ma lõpetan WRC-karjääri, proovin kindlasti midagi uut,» sõnas Ogier. «Ma tahan ühel päeval osaleda Le Mansi sõidul. See on üks asi, mida tahan proovida. Kuid on ka teisi variante,» lisas 34-aastane prantslane, kelle sõnul on praeguses vanuses natuke vara (tipp)spordist loobuda.

Uus autoralli hooaeg algab 25. jaanuaril Monte Carlos. M-Spordi esisõitja ei mõtle liigselt karjääri lõpetamisele, vaid keskendub eelseisvaks hooajaks, sest tiitel vajab kaitsmist. «Praegu keskendun täielikult WRC-sarjale,» ütles Ogier.