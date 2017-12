Soome klubi lasi Eesti väravavahi minema üleminekutasuta

Vaikla leping Mariehamniga pidi kestma veel kaks aastat, kuid eile sõlmis eestlane sama pika kontrahti Norra klubi Kristiansundiga.

«Meie meeskonnas ei ole seda Marc Nordqvisti (klubi enda kasvandik ja Soome U21 koondislane) tugevat arengut arvestades võimalik lubada. Seetõttu otsustasime lepingu vastastikusel kokkuleppel lõpetada,» rääkis Mattsson klubi koduleheküljele.

See tähendab, et Mariehamn ei saanud Vaikla eest Kristiansundilt üleminekutasu. Samas on mehe lepingus norrakatega klausel, mis tulevase ülemineku korral annab osa üleminekusummast soomlastele.

Vaikla mängib uuel hooajal samas klubis Eesti koondislaste Brent Lepistu ja Nikita Baranoviga.